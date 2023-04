Ahmed CHETOUANE

Bonjour,



Je suis Ingénieur en Génie Électrique, option Gestion et Transformation de l’Énergie Électrique où j'ai obtenu mon diplôme en 2016. J'ai précédemment obtenu un diplôme Master 2 Énergie Électrique option Électronique de Puissance à Grenoble INP-ENSE3.



Ma dernière mission a pris fin début septembre 2016. J'étais Ingénieur stagiaire chez Schneider Electric à Grenoble. En tant que ingénieur stagiaire ma mission c’était de contribuer, dans les domaines d'électrotechnique, à la sûreté et la qualification des produits électroniques tel que les condenseurs utilisés dans des alimentations sécurisées. Précédemment, j'ai travaillé aussi sur un projet au laboratoire de génie électrique de Grenoble G2Lab, qui consiste à contrôler une chaîne de traction pour véhicule électrique et à l'analyse du son comportement énergétique.



Je suis actuellement en recherche de mission ou d'emploi sur des postes tels que:

- Chef/Responsable de projet

- Ingénieur en Bureau d'Etudes

- ingénieur en Développement de produits électroniques et/ou Test de

produits électroniques.



Je suis mobile dans toute la France et Disponible immédiatement.



chetouane_ahm@yahoo.com

+33 751895887



Mes compétences :

Simulink

Pascal

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Assembler

Acces

Psim

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft Access

MathCAD

Linux

LabVIEW