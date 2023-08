Romain BARSOM

Ayant validé et obtenu un diplôme de Master 2 de Logistique durable et gestion des flux à lUniversité de Reims Champagne Ardennes, j'ai effectué diverses missions dans plusieurs entreprises aux secteurs d'activités variés mais avec un seul point commun en terme de coeur de métier : la logistique et la Supply Chain.



J'ai démarré dans la logistique en tant que gestionnaire administratif en juin 2015 chez le groupe CAT jusqu'à finir en tant que Gestionnaire de la relation fournisseur au sein du Groupe PSA depuis février 2020. Ce fut une évolution durant laquelle j'ai développé mes compétences, notamment en gestion des approvisionnements et des stocks, en prévision des besoins, en mise en place de nouvelles gammes en fonction des saisonnalités et en gestion de projet.



Actuellement, je recherche reste à l'écoute du marché de l'emploi au cas où des opportunités professionnelles pourraient se présenter à moi en île de France.



Les connaissances que j'ai pu acquérir lors de mes expériences professionnelles et de mes études, ma motivation ainsi que mon dynamisme, constituent des atouts essentiels pour évoluer au sein d'une structure sérieuse.



Mes expériences professionnelles, dont j'ai pu menrichir, mont permis de mes compétences et de développer un sens de l'organisation, un esprit déquipe, des prises dinitiative et une capacité à gérer des problèmes concrets.



Mon aptitude à travailler de manière autonome tout en respectant des contraintes collectives serait aussi un atout essentiel pour une équipe désireuse de mener à bien les projets qui lui sont confiés.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des stocks et approvisionnement

Chaine logistique

Gestion de la production

Achats

Incoterms 2010

International trade

Order Entry

IBM AS400 Hardware

JDEdwards Suite

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Microsoft Word

Oracle

SAP