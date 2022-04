Christophe CANU

Directeur administratif et financier expérimenté.

Directeur de site logistique.



Expérience de plus de 15 ans dans la logistique sein d'entités multiculturelles et multilingues.





Spécialités



Mise en place de systémes d'information.

Travail dans un cadre multi culturel.

Négociations avec les syndicats.

Connaissances informatiques : JDEdwards, SAP Business One, WMS.

Négociations de contrats.

Reporting financiers.