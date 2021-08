Xavier LAMBERT

La gestion des ressources humaines dans le monde du travail est un facteur de réussite et de performance. Allier les besoins de la société et ceux des employés, dans des contextes parfois difficiles, sont toujours des expériences enrichissantes et des atouts indéniables dans la recherche de la compétitivité .

Après l'obtention d'un DESS en GRH et plus de 15 ans dans le domaine des ressources humaines, dans des secteurs d'activité internationaux différents, j'ai développé les compétences suivantes:



Management d’un service RH :

 Administration du personnel, paie, recrutement, formation, sécurité, statistiques et reporting

 Travail en mode projet et sous référentiel qualité : BPF/BPD, ISO, Lean et Valeo 5 axes



Support et conseil auprès de la Direction et des services opérationnels :

 Productivité, absentéisme, GPEC, PSE, changement et transfert de personnel

 Gestion de talents

 Dossiers disciplinaires : sanctions, licenciements,…



Communication interne et externe :

 Relations sociales multi-site : négociations, accords, élections, animations CSE, CE, DP et CHSCT

 Interface avec les institutions publiques : DIRECCTE, Prud’hommes,.

 Application des politiques groupe et d’entreprise



Les challenges, la recherche de nouveaux projets, le relationnel ainsi que les résultats sont ma principale motivation .



Mes compétences :

Ressources humaines

Commerce

Sécurité

Environnement

Qualité

Anglais professionnel / ADP / Workday / PeopleSoft