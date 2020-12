Benjamin LENOIR

Six premières années d'expérience chez PSA Peugeot Citroën m'ont permis d'évoluer après ma formation initiale et ainsi d'acquérir un solide bagage en maîtrise d'oeuvre sur des projets informatiques.



Après un passage d'un an dans la société ACII - Architecture Conseil Ingénierie Informatique, j'ai rejoint Harmonie Mutuelle, élargissant mes connaissances dans le domaine de l'assurance au travers du projet de refonte de la GRC et aujourd'hui en tant qu'Architecte SI.



