Ahmed CHREIF

J'ai suivi une formation d'ingénieur généraliste au sein de l'EPF Ecole d'Ingénieur-e-s. Orientée Energie, ma formation m'a permis de m’initier aux problématiques énergétiques ainsi qu’à la gestion de projet via la réalisation de projets en collaboration avec des entreprises partenaires de mon école .



Initié au métier lors de mon expérience en Junior - Entreprise, je suis aujourd'hui ingénieur d'affaires au sein d'ALTER DEFENSE & SECURITY en charge du secteur Aéronautique / Spatial / Défense (ASD).



J'interviens auprès de grands comptes du secteur afin de les accompagner dans leurs projets et leur proposer des modes d"interventions adaptés.



Mes compétences :

Preparation of specification and installation sizi

Visual Basic for Applications

Strategy Development

Solidworks

Simulink

Signal Processing

Project Management

PSPICE

Microsoft Windows

Microsoft Office

Matlab

Maple

Linux

LabVIEW

HTML

Feasibility Studies

Dymola

Company Management

CATIA

C Programming Language

Efficacité énergétique

Energies renouvelables

Energie éolienne

Thermique Énergétique

Photovoltaïque

Microsoft Project

Prospection commerciale

Prospection de clients

Négociation commerciale

Recrutement

Développement commercial