Aicha AIT-BAHA

Je dispose des compétences suivantes :



- Prospection client, réception des clients et suivi du traitement des dossiers relatifs à la souscription d'assurances

- Mise en oeuvre sur le terrain de la politique commerciale

- Développement du réseau relationnel

- Etude des taux concurrenciels et reporting des informations terrain liés au marché actuel



Ma persevérance, ma rigueur et mon relationnel sont mes principaux atouts.



Aïcha





















Mes compétences :

Commerce B2B

Vente