Manager de proximité d'une équipe de 10 commerciaux sur le Finistère.

Impliquée dans le développement de l'équipe, j' accompagne les collaborateurs en les valorisant pour qu'ils gagnent en autonomie. Ce qui m'importe en priorité c'est de fédérer, de motiver, de convaincre et d'engager à l'action.

Alors, si vous avez une expérience commerciale réussie et l'envie de vous épanouir dans votre métier, rejoignez nous ! Je recrute pour 2017, 2 conseillers (ères) sur le secteur de Landerneau et Landivisiau.



J'attends vos C.V. !



annabelle.cloarec@gan.fr ou via viadeo



Mes compétences :

Entrepreneur

Commercial

Assurance

Développement commercial

Business development

Recrutement

Management