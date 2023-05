Aïcha BÉLARBI

TELEVISION, RADIO, PRESSE MAGAZINES

Juin 2014 à ce jour...

Groupe France Télévisions - Direction des jeux & divertissements



2013 - 2014

Ekla Productions

Directrice de Collection - Journaliste

Co-auteur d'une série documentaires en collaboration avec le réalisateur Nicolas Millet.



2013

Société Passerelles Films

Chargée de Production...

Participation à la création et au développement de films...



De 2011 à 2012

Magazine quotidien "Midi en France" diffusé sur France 3

Journaliste Réalisatrice - Magazine quotidien animé par Laurent Boyer et ses chroniqueurs.

R&G Production - Boulogne Billancourt



De 2006 à 2010

Magazine hebdomadaire de découverte et de voyage "Echappées Belles" diffusé sur France 5

Journaliste Rédactrice

Production BoTravail - Paris 17ème

Aujourd'hui "Echappées Belles" est la meilleure audience de France 5.



Mes compétences :

Rédaction