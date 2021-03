Aicha BEN DOUAB

Accompagner les équipes à toujours été, et restera une priorité.

Si la formation à longtemps à longtemps été au centre de mon activité, se recentrer sur le patient voila mon nouveau challenge.

Réflexion sur l'amélioration des pratiques, accompagnement des patients chroniques, enjeux de santé, santé 2.0....



Aujourd'hui , je souhaite me lancer de nouveaux défis pour donner un nouvel élan à ma carrière.



Je suis idéalement à la recherche d'un poste axé sur la formation et l' accompagnement , mais je reste ouverte aux propositions.



ma philosophie : on vend ce que l on fait parce que l'on fait à 100% ce que l'on vend .....



Mes compétences :

Anglais courant

relationnel clients / prescripteurs

Management

gestions stocks

Conduite de projets

relationnel patients

coordination de soins

Improvisation

Formation

Conseil

Coordination