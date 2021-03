Alain ALAIN CELEA (CELEA)

Une réelle compétence de la négociation et du management par objectif au service de projets de croissance.



Un parcours riche en expériences complémentaires,dans les secteurs public, politique et économique.



Rompu aux négociations dans des environnements complexes ou à forte pression concurrentielle, j’ai développé des qualités d’analyse et de synthèse, de rigueur et d’écoute, permettant le dialogue constructif et la montée en compétence d’équipes dans des lieux et des cultures différentes.



Domaine de compétences:



Management par objectif

Proposition d’orientations stratégiques

Elaboration et suivi des budgets

Définition des besoins en compétences

Organisation du travail (animer, planifier et superviser).

Déclinaison de la stratégie commerciale en objectif d'équipe ou individuel

Etude et analyse de marché, produits, prix,clients, concurrents et environnement

Mise en place de tableaux de bord

Prospection et développement de portefeuilles (B to B, B to C)

Négociation et gestion des comptes clés

Animation d'équipe.

Aisance rédactionnelle



Mes compétences :

Gestion

Vente

Grands comptes

Direction des ventes

B2C

B2B

Management

Audit

Budgets & Budgeting

Cash Management

Corporate Communications

Cycle Management

Financial Management

Market analysis

Profit and Loss Accounts

Project Management

Public Relations

Trade Shows