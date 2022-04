Alain BROD

Après plusieurs années dans les fonctions Techniques et Services, j’ai occupé avec succès diverses responsabilités commerciales.



Mon parcours professionnel m’a construit une solide expérience particulièrement:



• Pour la responsabilité commerciale de grands comptes

• Pour le management d'équipes pluridisciplinaires

• Pour comprendre et défendre les besoins "business" client

• Pour la vente de solutions complexes sur des cycles longs.

• Pour l’établissement et le développement de relationnels de haut niveau.

• Pour le démarrage et le développement de Business lines

• Pour gérer et animer les canaux directs et indirects.

• Pour les services, l'externalisation et l'infogérance.



Il m'a aussi permis d'acquérir une forte expérience à l’international. J'ai occupé divers postes européens.



Expertise et crédibilité pour traiter les projets complexes. Les problématiques posées par l'hébergement et l'infogérance ont également enrichi mon expertise dans ces domaines.



La complémentarité de mes expériences dans les fonctions Commerciales, Services et Techniques, facilite l'établissement et le maintien de mon excellent relationnel avec les clients, les consultants et ressources internes et les partenaires.



Mes compétences :

Account manager

Business

Business developer

Business development

Commercial

Directeur commercial

Externalisation

Grands comptes

Infogérance

Ingénieur

Ingénieur d'Affaires

International

Manager

Vente