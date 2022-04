Alain CALIPPE

Saint-Cyrien d'origine scientifique, je suis aussi ingénieur diplômé de l'école nationale des sciences géographiques et titulaire d'un DEA sciences de l'information géographique.

J'ai consacré un peu plus de trente années à l'institution militaire, essentiellement au sein de l'armée de terre et récemment au sein du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.Ces années ont été caractérisées par la variété des fonctions, voire des métiers et surtout par une succession depuis 1993 de postes de responsabilité qu'ils soient spécifiquement militaire (chef d'état-major), à vocation de production (commandant du groupe géographique) ou dans le domaine de l'enseignement secondaire (chef d'établissement d'un lycée avec classes préparatoires) et supérieur (directeur général de l'administration et des ressources des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan).

J'ai eu la chance, et le plaisir, d'être affecté dans des unités soit en expérimentation, soit en évolution technologique ou faisant l'objet de réformes importantes, le tout dans le cadre de l'évolution permanente des armées et du ministère.

Goût de l'innovation, esprit d'entreprise, goût pour la conduite du changement sont des qualités que j'ai envie de mettre au service d'autres institutions ou entreprises, en particulier comme secrétaire général. Ma plus grande satisfaction serait d'être secrétaire général d'un établissement d'enseignement supérieur privé.



