Alain CAMARASA

Mes 20 ans d'expériences dans les énergies renouvelables ( climatisation et solaire thermique) en B to B, m'ont permis d'acquérir une solide expérience de Responsable Commercial : développement des ventes, du CA, de la marge, solvabilité des comptes, fidélisation de la clientèle, valorisation de l’offre et management.

Au cours de ces expériences, j'ai démontré avec succès mes compétences techniques et commerciales et développé mon charisme et leadership.









Mes compétences :

Responsable d'agence

Développement commercial

Responsable commercial

Génie climatique

Thermique