L’ AMCT a son origine à Châtelus dans la Montagne Bourbonnaise avec, à sa tête Alain CAMBON, homme de musique et de culture. Né à Paris,avec des origines à Châtelus, il arrête ses études en classes préparatoires pour étudier la musique. Tout en travaillant, il se forme au Conservatoire en trompette, solfège et écriture. Huit ans plus tard, il obtient le premier prix de trompette et le premier prix de solfège. A 27 ans, il intègre les conservatoires parisiens où il enseigne la trompette, le déchiffrage et dirige les orchestres ; il entame une carrière de musique de chambre avec ensembles de cuivres où il interprète oeuvres baroques et créations contemporaines. Il débute son périple de soliste à St Michel de Bordeaux avec le concerto de Téléman en ré et des pièces de Haendel. Mais il n’oublie pas sa passion pour le jazz et participe à de nombreux big bands ou il accompagne entre autres: Sarah Vaughn, Cat Anderson , Sam Woodyard…



