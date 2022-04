Alain CARDINET

Après 30 ans d'un parcours riche et diversifié, j'ai souhaité donner une nouvelle orientation à ma carrière et à ma vie. J'ai quitté la fonction publique pour me lancer dans le parcours de l'entreprise sous le statut d'auto-entrepreneur.

Désireux de rejoindre la région Rhône-Alpes, c'est dorénavant chose faite et l'installation est en phase d'achèvement dans la ville de Mornant.

Dans le même temps, ACconsult est né de la volonté d'apporter toutes mes compétences et mon expertise auprès des collectivités, des entreprises, des associations dans 3 domaines d'intervention :

1/ les équipements de sports et de loisirs

2/ le conseil et la formation dans les organisations de travail y compris la conduite du changement et/ou la gestion de la vacance

3/ l'adaptation des logements pour personnes âgées et/ou handicapées

N'hésitez pas à me contacter par courriel pour obtenir une plaquette de présentation et de plus amples précisions....



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Management

Organisation d'évènements

Organisation du travail

Gestion des installations

Créativité

Gestion technique