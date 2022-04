Alain CAUBET

Formateur diplômé depuis 2013, j’effectue des interventions en intra et inter en restauration commerciale et métiers de bouche.

Mes domaines d’expertise sont l’hygiène des aliments (PMS, HACCP, BPH) la gestion d’équipe, la relation client et les technologies de restaurant (œnologie, accueil, vente et management).

Cette expertise repose sur 25 ans en tant que responsable de salle, en France et au Royaume-Uni, dans divers types d’établissement, et de nombreuses formations certifiantes ou qualifiantes.



Mes compétences :

Organisation du travail