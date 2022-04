Alain CHAMPAGNAT

Titulaire d'une équivalence Mastère II LEAN MANAGEMENT et du CPQM Animateur Amélioration Continu, j'ai une expérience de vingt cinq années en production dans le secteur de la sous-traitance et de technicien des méthodes et industrialisation dans la fabrication industrielle d'éléments de fixation.



Le respect, l’esprit d’équipe, le terrain, l'amélioration permanente et le gout du challenge sont des valeurs profondément ancrées en moi et qui définissent ma personnalité.



Ces années m’ont permis de développer et de mettre en application les méthodes actuelles de gestion de production, de management et ceci dans le domaine de haute technologie de la fixation.



Mes compétences :

Travail en équipe

Prise de décision

Implication

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation du travail

Autodidacte

Animation d'équipe

TPM

Management

5S

Gestion de projet

TWI

A3 résolution de problèmes

Services support

Solidworks

Kanban

Kaizen

Coaching professionnel

Lean management