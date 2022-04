Alain CHARTIER

Poste actuel:

Ingénieur - chercheur en simulations atomistiques dans le domaine des matériaux pour le nucléaire.

Deux volets d'études: résistance à l'irradiation des oxydes et corrosion des alliages.



Compétences

Techniques:

- Simulations en dynamique moléculaire (codes gulp, lammps)

- Calculs DFT (ab initio) sur les matériaux condensés (codes CRYSTAL et abinit).

- magnétisme - diffusion - irradiation - corrosion

- maitrise de l'environnement Linux et Unix



Relationnel-communication:

- Rédaction d'articles (en anglais) dans des revues scientifiques internationales (plus de trente articles publiés).

- Communications orales (en anglais) dans des conférences internationales (plus de trente participations).

- Collaborations scientifiques nationales et internationales (USA via DOE, Japon via JSPS, Europe via ANR)



Encadrement:

- stagiaires fin d'études

- doctorants

- post-doctorants



Formation universitaire atypique: math-informatique - physique - sciences de la Terre

Doctorat: Calculs ab initio dans les oxydes manganèse

Habilitation à diriger des recherches (HDR): Simulation atomistique des irradiations dans les oxydes



Mes compétences :

Energie

DFT

Modélisation moléculaire