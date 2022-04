De formation d'ingénieur en microélectronique et systèmes intégrés, j’ai suivi un parcours professionnel au sein de grands groupes du secteur des télécommunications et de la microélectronique et acquis une connaissance approfondie des technologies et des domaines d’application du numérique.



J’ai développé une expérience de travail pluridisciplinaire à l’international, tant en mode collaboratif que de supervision d’équipes.



Ma capacité à impulser le changement a motivé ma forte implication au sein de l’entreprise dans le portage de projets R&D d’innovation technologique en :



- radio logicielle 3G/LTE

- sécurité des systèmes d’information

- architecture des tablettes numériques et liseuses

- système multimédia automobile



ainsi que dans le montage de programmes de partenariats industriels français et européens en :



- e-santé et « wearables »

- multimédia interactif

- infrastructure intelligente et objets connectés



Suite à la restructuration du centre R&D de Texas Instruments France, la préfecture des Alpes-Maritimes m’a confié la mission de revitalisation économique du territoire impacté.

J’ai su alors mettre en place des actions d’accompagnement du personnel licencié par :



- la dynamisation du bassin d’emploi local

- le soutien à la création de startups

- le support à l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire



mesures qui ont abouti au repositionnement de plus de 85% des 510 salariés sur une année.



Passionné par les enjeux en matière de contribution de l’innovation au développement économique de l’entreprise, je souhaite apporter mon expertise des technologies et des domaines d’usage du numérique à l’ingénierie de projets innovants et participer au pilotage de programmes industriels collaboratifs.



Mon profil professionnel en anglais, les versions françaises et anglaises de mon CV ainsi qu'une liste de mes publications sont disponibles sous LinkedIn à http://fr.linkedin.com/pub/alain-chateau/61/398/2bb



Mes compétences :

Data communication security

Sensor technology

Wireless communication protocols

Digital IC design

System-on-Chip architecture

Wireless embedded systems

Embedded systems

System architecture

Innovation

Partenariats stratégiques

Infrastructure de monitoring

Objets connectés

e-santé