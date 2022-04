Alain CHAVERON

DAF de transition, disponible pour des missions région parisienne et région Ouest.

Expérience cabinet d'audit international (bureau de Paris).

20 ans de Direction Administrative et Financière dans des groupes cotés.

10 ans de missions de Direction Financière de transition (LBO, restructurations, intérim).

Réseau relationnel dans l'Ouest et Paris.



Mes compétences :

Administratif

Anglais

DAF

Directeur Administratif et Financier

IFRS

Manager

Manager de transition