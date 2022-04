Alain CHIKLI

L'immobilier d'entreprise, réclame aujourd'hui plus que jamais une maitrise parfaite de tous les éléments constitutifs d'une transaction.



Professionnel depuis plus de vingt ans j'ai pu traiter divers sujets, principalement dans le domaine des pharmacies mais aussi d'autres secteurs de l'entreprise, ce qui m'autorise aujourd'hui à proposer mon expertise dans cette matière spécifique de l'immobilier.



Pendant ces 22 dernières années, soit en tant que directeur d'agence ou dans mes propres structures, dont GENERALE DE PHARMACIE pendant 12 ans pour la transaction et CARRIERE PLUS pendant 7 ans pour la formation, j'ai pu mieux définir par la théorie et la pratique comment améliorer sensiblement la qualité de l'intervention de mes collaborateurs ou partenaires afin de permettre l'aboutissement confortable et efficaces des opérations dans lesquels nous sommes intervenus ensemble.



Au sein de GENERAL DE PHARMACIE j'ai développé un réseau national qui a contenu jusqu'à 50 intervenants sur tout le territoire national qui a aboutit à prés d'une centaine de transactions sur un exercice. Je suis aujourd'hui en observation sur les tendances économiques de divers domaines de l'immobilier d'entreprise et je compte seul ou avec des partenaires mettre à nouveau mon expérience à profit.



Mes compétences :

transactions d'entreprises