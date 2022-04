Alain CISTI

29 ans d’expérience IT au sein de Cabinets de Conseil/Intégrateurs, SSII et Editeurs de logiciels

Spécialités :

* Direction de Projets/Programmes, Centres de Services, Bid-Management, Conseil et Intégration SI OSS/BSS Télécoms,

* Télécoms: OSS/BSS, Customer Care & Billing, Charging/Billing convergent, Revenue Management, Service Fulfilment/Provisioning, et processes, architectures.eTOM et TAM.

19 ans d’expérience internationale, trilingue Français/Anglais/Allemand



Mes compétences :

Télécoms

International project management

Direction de projets au forfait d'intégration

Externalisation IT

BSS

Avant ventes

Centre de Services

OSS