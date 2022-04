Alain COCARDON

Je suis un professionnel confirmé de la relation commerciale en milieu BtoB. Mon parcours varié se compose d'expériences chez des industriels majeurs et un acteur important de la distribution alimentaire.



Je maitrise les compétences managériales commerciales globales (recrutement, formation, animation et évaluation des membres de l'équipe) tout en restant mobilisé sur l'atteinte des objectifs principaux de croissance de CA et de rentabilité.

Une des particularités de mon parcours est la double compétence terrain et sédentaire car j'ai géré une équipe télévente et sa responsable.

Je sais également optimiser les financements en clientèle pour m'assurer des gains en minimisant les risques.



Enfin dans le cadre de mon parcours, j'ai appris à gérer le management du changement. J'ai été amené à travailler au développement d'outils d'analyse de performance fiables, à différents projets transversaux pour accroitre l'efficacité des équipes et la pertinence des offres commerciales.



J'attache une grande importance aux valeurs humaines fondamentales pour une réussite collective. A ce titre, je pense que l'exemplarité, la légitimité et l'éthique sont des critères essentiels à la réussite d'un bon leader. Enfin, je suis un manager de terrain avec une proximité clients et collaborateurs.



Mes compétences :

Animation

Animation d'équipe

Direction d'agence

Management

Management du changement

Responsable des ventes

RHF

Vente

ventes