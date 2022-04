Alain COISSARD

Formation personnelle

Formation MCP Microsoft 70-270:

Gestion et administration de poste de travail Windows XP

Système Linux depuis le noyau 0.99 ( 1992)



Compétences et connaissances

Compétences

Compétences systèmes:

Windows 9x–Nt4–2000 Pro/XP- Linux RedHat

Compétences techniques:

Assemblages de micros ordinateurs, détections de pannes



Connaissances

Connaissances réseaux:

Tcp/IP – intranet – extranet – firewall

Connaissances matérielles:

totalité de l’univers pc Windows et Ms/Dos



Divers

Service militaire

Gendarme auxiliaire - 1993

Médaille de bronze de la Défense Nationale



Mes compétences :

SSII

Management

Gestion de projet

lan

informatique

maintenance

firewall

travail collaboratif

services

wan

antivirus

conseil

parc informatique

Business Intelligence

ERP