Marina COISSARD

CHARGÉE DE PROJETS FRANCO-ALLEMANDE - TRILINGUE

Profil opérationnel et force de proposition, pour optimiser communication, promotion et organisation



Capacité reconnue à impulser et définir une stratégie de communication et à l’implémenter.

Faculté à développer et mettre en œuvre des solutions efficaces dans les univers de la culture, des arts de la scène, de la musique, du management artistique et de l’événementiel dans le but de développer les ventes. Expertise Production et Régie.

Habileté à délivrer les résultats dans des délais tendus.

Grande capacité d’écoute et d’adaptation pour une gestion efficace des profils artistiques.

Profil complet pouvant gérer en autonomie stratégie et opérationnel.

Aptitude à fédérer les équipes sur un projet commun.

Encline à développer un climat de confiance et de sérénité avec les artistes, ainsi qu’avec l’ensemble des interlocuteurs gravitant autour de leurs projets.

Forte sensibilité artistique.



Mes compétences :

Communication évènementielle

Traduction

Marketing opérationnel

Communication visuelle

Promotion artistique

Promotion d'artistes

Communication

Production artistique