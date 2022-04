Alain COLLONGUES

J'ai un BTS de fabrication mécanique mais j'ai construit ma vie professionnelle dans le commerce.

J'ai commencé par la grande distribution puis j'ai rejoint une filiale de France Télécom pour vendre les premiers GSM aux entreprises. Petit à petit j'ai pris des responsabilités pour enfin avoir la responsabilité d'une agence commerciale Entreprises et Marchés Publics.Réseau voix data internet.

J'ai ensuite créer mon entreprise pour vendre et installer de la géothermie aux particuliers. Cette aventure a duré 5 ans puis j'ai rejoint Sud Energie solaire pour organiser et former une nouvelle équipe commerciale pendant deux ans.

En 2014 j'ai eu la chance de réaliser une mission de coordinateur de travaux de rénovations pour un Appart- hôtel Marseillais d'une centaine de logements.

Je suis un manager proche de mes collaborateurs, j'aime avant tout fédérer. je suis attentif à leurs motivations, à leur bien être dans l'entreprise et à leurs valeurs.

Je suis tenace et j'aime gagner la confiance de mes interlocuteurs ceci fait de moi un excellent vendeur.

Je vais à l'essentiel pour atteindre les objectifs que je défini avec ma direction et je suis force de propositions pour résoudre n'importe qu'elle problématique commerciale.



Mes compétences :

Pompes à chaleur

Formateur

Manager

Géothermie

Chef des ventes

Telecom

Responsable commercial

budgets