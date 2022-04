Alain COURNOYER

Concepteur graphiste actif depuis plus de 15 ans, j’exerce principalement dans les secteurs du e-learning et de l’édition. Issu d'une école de design, je suis aussi attentif aux attentes du commanditaire qu'à celles de l’utilisateur final. Je suis de près l'évolution des techniques et des tendances graphiques afin de proposer et de mettre en œuvre des solutions actuelles.



Mes compétences :

Adobe Flash

Branding

Direction artistique

EDGE

JQuery

Formation professionnelle

Conception

Management

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Illustration

Conseil

Muséologie

Ux design

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Print

Édition

Conception pédagogique

Vulgarisation scientifique

Design

Web design