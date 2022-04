Cyril-Claire COURNOYER

Rédactrice en chef ayant une expérience "tri-média" (web, magazine et télé).

Dynamique et efficace, habituée aux dead-lines serrés et ayant un excellent système D.

Nombreuses expériences managériales, je pense que l'implication et la performance de ses équipes passent d'abord par la motivation et le bien-être de ces dernières. (+110% d'audience sur Femina.fr en 3 ans, en ayant malgré tout coupé dans le budget.)

Force de proposition, plume rapide et imagée.

Expérience d'éditrice : gestion du budget, suivi des objectifs publicitaires, suivi + reporting d'audience et implication dans les refontes éditoriales, ergonomiques et techniques de sites.



Mes compétences :

Culture

Écologie

Ecriture

Environnement

Journalisme

Manager

rédactrice