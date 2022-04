Alain COYAC

GAGNONS ENSEMBLE ! allez visiter mon site :Array

Quand PÉRENNITÉ rime avec QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL et SATISFACTION des 3 CLIENTS

Les organisations sont DURABLES en répondant à 3 ENJEUX fondamentaux :

Gagner en PERFORMANCE, c'est satisfaire ses « CLIENTS INTERNES », vos EQUIPES,

Gagner en PRODUCTIVITÉ, c'est satisfaire ses « CLIENTS FINAUX »,

Gagner en PROFITABILITÉ, c'est satisfaire son(es) « CLIENT(S) GROUPE », vos ACTIONNAIRES,

Comprendre l'équilibre de ce TRIPTYQUE et travailler à sa survie est une ÉQUATION GAGNANTE.

Consolidons la COHÉSION de vos équipes et leur IMPLICATION grâce à une COMMUNICATION efficace

Je vous propose une CONDUITE DU CHANGEMENT pour gagner en DYNAMIQUE COLLABORATIVE

Vous souhaitez de la COHÉSION, Osez la COMMUNICATION !

Je me ferai un plaisir d’échanger à ce sujet et de partager nos expériences.



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Process de communication

Prévention des risques professionnels

Risques psychosociaux

Troubles musculo squelettiques