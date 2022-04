Des objectifs :

Mettre ma polyvalence et mes compétences au service de l'animation SSE d'une organisation/entreprise,

Favoriser le développement d'une Culture Sécurité opérationnelle et efficace,

Travailler au développement des Compétences individuelles et collectives de l'entreprise,

Participer au maintien de la performance de l'entreprise, à la préservation de ses résultats au travers de la prévention des risques professionnels,

M'impliquer dans une démarche RSE,

Prendre en charge des projets techniques,

Piloter les processus Achats et Approvisionnements



Mes compétences :

Achats techniques

Polyvalence

Gestion de Projet