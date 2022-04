Alain CRABOS

Construite à partir d’une écoute attentive, de notre expérience dans vos domaines d’activités ainsi que de notre savoir faire depuis 1985, Space Intérim vous garanti le détachement rapide de personnel qualifié et opérationnel.

Notre équipe sélectionne rigoureusement le personnel le mieux adapté aux profils et aux compétences que vous recherchez, grâce aux entretiens d’évaluation et aux tests professionnels et comportementaux.

Space Intérim favorise la formation interne de ses collaborateurs intérimaires en leur donnant accès aux nouvelles technologies de pointe qui sollicitent des compétences multiples pour s’adapter aux métiers et aux modes de travail récents.

Space Intérim offre à ses collaborateurs intérimaires un large choix de missions, et assure un suivi constant de leur carrière pour mieux les connaître et ainsi les fidéliser



