Alain CUISANCE

Diplômé d’un DEA de Droit privé et d’une école de commerce, après une première expérience en tant que conseil, j'intègre l’édition pour animer des revues de Droit des sociétés et de Droit boursier. Je rejoins les Editions Francis Lefebvre en 1997 pour développer la collection Thèmexpress, concept documentaire unique en France regroupant près de 130 titres que je mets au point et que je dirige toujours. En parallèle de cette activité, on me confie la réorganisation et la direction des services « Achats-fabrication », « Secrétariat de rédaction-production » et « Documentation », activités regroupées au sein du Secrétariat général de rédaction dont j'ai la charge à ce jour. En 2006 l'on me charge de la gestion des droits d'auteurs. En 2012 me sont confiés les services généraux et la gestion du parc immobilier de l'entreprise. En mai 2014, à l'occasion d'une réorganisation interne au groupe ELS, je suis déchargé de la direction des services supports qui m'étaient rattachés (Production, Fabrication) ; je suis nommé Directeur de Rédaction et responsable de la communication interne.



Mes compétences :

La chaîne éditoriale de A à Z ...

Réorganisation d'activités

Management et accompagnement d'équipes dans le cha

Environnement de l'entreprise

Communication interne

Droits d'auteurs