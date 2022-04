Alain Danion Tél. : 06.76.44.38 56



75010 Paris



@mail : danionalain@yahoo.fr





RESPONSABLE SERVICES GENERAUX / FACILITY MANAGER

Coûts directs/indirects



Expériences Professionnelles



Avril 2010 à Décembre 2017 :

Responsable des Moyens Généraux, Archivage et Numérisation

Immobilière 3 F Groupe Solendi

Société construction et de gestion de logements sociaux

Budget 5 M € exploitation et 1 M € en Investissement

Gestion du Pôle Moyens Généraux 1 Resp. et 8 collaborateurs + prestataires Accueil, Prestation Courriers, Maintenance Chauffage Climatisation, Prestation Ménage, Entretien Espace vert, Gardiennage, Etc.

Gestion du Pôle Archivage : 1 resp. + 2 archivistes

Gestion du pôle Numérisation : 1resp. + 8 Chargés de Numérisation

Gestion Immobilière



Sept. 2009 à Janv. 2010

Chargé de mission Responsable Logistique -

Ste DIFED

Société Import et vente en gros Linge de maison et mobilier



2005/2009

Responsable adjoint Département Achats de Supports France

Acheteurs frais supports Groupe Périmètre Europe - Groupe CAT

Société de Transport et Logistique spécialisée dans le secteur Automobile



Gestion Intérim : Budget 10-12 M €

Gestion du parc automobile : 600 K€/an

Gestion téléphonie mobil et fixe : 300 lignes mobil 180 K €/an environ 200 K€ /an pour les lignes fixes (Sélection prestataire, veille, négociation accord, suivi)

Gestion de l’activité « Gestion Immobilier » France : Externalisation et Suivi des prestations sous traités (ménage, travaux divers maintenance, transfert de bureau, planification et suivi du déménagement du Siège prévu fin Septembre 2006, etc.)

Gestion politique voyages et déplacements

Gestion des Equipements de Protection Individuelle France

Gestion du service courrier, Gardiennage, Accueil :

Reporting de l’ensemble des frais de supports (Notes de frais, téléphonie mobil, fixe, billetteries, location véhicules, Elaboration tableau Reporting, suivi mensuel, analyse et commentaires, communication auprès du Comex et des divers managers. Contribution à la réalisation des objectifs stratégiques définis par la direction générale.



2003/ 2004 Responsable Adjoint Service Hygiène Sécurité Environnement Sûreté

Groupe CAT



2001/ 2003 Responsable Qualité de la filiale CAT Logistique Cargo Groupe CAT





1998/2001 Responsable Assurance Qualité en IDF - Groupe DUBOIS, membre de ABX

Société de Transport et Logistique Messagerie National

1997/1998 Responsable Service Marketing Téléphonique Groupe AFT-IFTIM

Organisme de Formation transport et Logistique



1992/1997 Conseiller en Formation Matières Dangereuses et Environnement

Groupe AFT-IFTIM :



1990/1992 Responsable Commercial - Ste BUNNY Courses

Ste de Courses Express 2 Roues (6 agences en IDF)



1989/1990 Responsable agence de Roissy - TAXI COLIS

Ste de Courses Express (réseau Franchisé, 45 agences en France)



1988/1989 Agent de Transit - PANALPINA

Ste de Transports Internationaux



Mes compétences :

Achats

Facility manager

intérim

Logistique

Manager

Matières dangereuses

Responsable achats

Transport

Transports