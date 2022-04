Accès. Cible. Production propose aux maîtrises d’ouvrages et maîtrises d’œuvres de projets urbains de nouvelles solutions de médiation, afin de faciliter l’obtention de consensus d'aménagement des espaces du déplacement et de transport public.

Notre association est un prestataire de services aux côtés de ses clients, MO ou AMO. Elle propose aux acteurs de se projeter vers des services interactifs d'aide et d'accompagnement du déplacement urbain.



« Être là où je veux, quand je veux, avec qui je veux. »

- Il s'agit de la qualité de vie de chacun dans les déplacements. Y compris pour les personnes en situation de handicap.



Urbainement vôtre,

Alain de Borniol

Président fondateur d'Accès. Cible. Production

Innovation sociale & technologie de prohel'accessibilité



Porteur du projet AccèsCités.

Chef de projet " retours d'usages"

Concepteur de l'innovation Parcours Cité ® : des itinéraires adaptés et privilégiés pour les personne en situation de handicap dans les déplacements



Concepteur de l'innovation AccèsCités

Base de données du déplacement destiné aux personnes à mobilité réduite



Directeur de création - communication multimédia et mobilité



Prestations

Conseil en organisation de communications interactives en temps réelle pour la mobilité et l'accès.



Conseil en accessibilité : diagnostic, état des lieux de l'accès



Etudes de parcours adaptés aux handicaps sur des sites Recevant du public.



Réalisation de cheminements d'accès aux entreprises, services et institution

dans le cadre de la La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et ses arrêtés d'Août 2006.



Réalisation d’une étude diagnostic et de traces d’usage en mobilité dans le cadre du projet Autonomie auprès d’un panel de personnes déficientes visuelles et handicapés moteurs.

Analyse du diagnostic, des circonstances, et des déclarations des experts auteurs.

Création des points remarquables sur l’itinéraire pilote conduisant une personne en situation de handicap de la gare de Grenoble à l’entreprise ST micro-électronics chef de projet du consortium Autonomie.

Création des chantiers de POI de navigation, d’orientation, de confort, et de sécurité.

Création du modèle de cahier des charges des outils de la méthode de retour d’usage et de e-services à la personne se déplaçant en autonomie.



Nous appelons toutes les personnes concernées par l'autonomie du déplacement et la mobilité pour tous à faire connaître le programme Autonomie auquel notre association Accès. Cible. Production participe pour la définition des besoins et des attentes des personnes déficientes visuelles et aveugles.





