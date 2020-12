Alain de Juvigny, gérant Sarl PEPS.

Formation : DUT Gestion et formation marketing CNAM(niveau licence)

J'ai une expérience de presque 20 ans de technico-commercial dans la distribution et le conseil d'utilisation de produits phytosanitaires suivants: raticides, insecticides en hygiène publique et insecticides pour le stockage des grains.( acquise successivement dans les sociétés CGI et lodi)

J'ai crée en 2001 la Sarl PEPS (Protection de l'environnement et prestations de Services) située à Metz. Je fais de la dératisation et désinsectisation sur le secteur de Metz (50 Kms autour environ) auprès de la clientèle suivante: petites mairies, entreprise du secteur agro-alimentaire, secteur des déchets, syndics de copropriété,quelques administrations,particuliers etc...

La Sarl PEPS vends des produits et j'ai un projet de vente en ligne de produits spécialisés.

J'ai quelques compétences dans le référencement Internet (bien que n'étant pas du tout informaticien)

Je suis marié (avec Claire) et j'ai 2 enfants: Nicolas et Laetitia.



