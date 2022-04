Alain DE LA SERRAZ

Management d'équipe/efficience commerciale

> Fort relationnel & sens de la relation client, du développement commercial

> Gestion de projets.

> Approche multi-circuits : Pharmacies,cliniques et hôpitaux, GMS et circuit professionnel.



Les faits marquants de mon parcours :

J'ai lancé la marque ORAL B (marque à forte valeur ajoutée du groupe Gillette) ainsi que la marque SYLVANIA en France sur les secteurs : professionnels, industriel et grand public.

Habitué aux recrutements, négociations, aux plans d’actions commerciaux avec les grossistes et tous les groupements.

J’ai géré des missions transversales exemple : harmonisation et coordination de la politique commerciale pour des clients Européens en GMS,

Plus de 15 ans d’expertises probantes : Unilever, Gillette, SLI SYLVANIA.

- Je suis totalement mobile.

- Anglais courant.

Mes domaines de compétence et ma valeur ajoutée :

1)La négociation et le développement de la relation commerciale aussi bien en B to B et B to C.

2)Depuis plus de 10 ans dans le groupe SYLVANIA France.

- Responsable des négociations et développement des accords avec les centrales d’achats sur les canaux de la distribution gms & professionnelle, réactif aux appels d’offres, à la prospection et la prescription, avec comme objectifs la recherche de volume et nouveaux clients.

- Orienté résultats: ca, marge, clients, équipe.

- Management des équipes par objectifs, écoute, animation et support.

- Responsable de la stratégie, du budget et des objectifs commerciaux : prix, plans d’actions, mesures correctives, supports marketing, évolution du CA, marges et frais conformément à la demande budgétaire établie.

Mes expertises m’ont conduit à travailler dans des entreprises leaders et outsiders et je saurai sans aucun doute positionner et développer marques, MDD et produits sur les différents marchés.

-----------------------------------------------

Depuis Nov. 2007

Cidelec MEGAMAN France

Groupe Neonlite

Directeur Commercial de la société Cidelec France.

Secteur d’activité : le marché des lampes à basses consommation : CFL & LED.

Marché BtoB&C sur les trois canaux : distribution gms, installateurs, prescription.

Equipe gérée : 18 personnes dont 12 commerciaux.



S.L.I SYLVANIA FRANCE Filiale du groupe S.L.I inc

Depuis Sept. 2003

Directeur Commercial de la société SLI France regroupant les activités professionnelles et grande consommation.

Rattaché au Directeur Général, membre du Comité de Direction.

CA de l’entreprise : 53 M € en 2007.

Articulation du budget : mixte entre la distribution professionnelle, OEM, les GMS,les distributeurs indépendants et les installateurs et DomTom.

Equipe gérées : 35 personnes

.Manage 4 directeurs de région et un responsable Dom Tom.

•Dirige, forme et motive une équipe de 30 personnes dont 22 vendeurs

•Elabore et mets en place une politique commerciale basée sur des objectifs quantitatifs et qualitatifs.

•Responsable du service clients. 8 personnes;

1998 – 2003-Directeur de la Division grande consommation, rattaché au Vice Président Retail Europe, membre du Comité de Direction.

Responsabilités transversales sur les marques BRILLIANT / LE DAUPHIN /

LIGHTING PARTNER / SYLVANIA.

International key account manager. (Europe du sud)

OBJECTIFS : Contrôler, harmoniser, la mise en place des nouveaux produits, créer de la valeur ajoutée (P&L du client) et animer les équipes locales.

Responsabilités :Responsable du marketing et des ventes : CA de la division : 28 M €

•Elabore la stratégie marketing de la division.

•Etudie les faisabilités des nouveaux produits avec les usines concernées.

•Participe à la réflexion stratégique : nouveaux packaging, nouveaux produits, campagne publicitaire avec calendrier de lancement.

•Négocie et signe les accords avec les centrales nationales et internationales.

•Manage un directeur des ventes

1992 – 1997 ORAL B France Filiale de GILLETTE FRANCE

Directeur Commercial, rattaché au Directeur Général, membre du c