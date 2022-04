Alain DE ROZAVEN

De formation Ingénieur (Master Sciences MST EEA), complété par le 3ème cycle ISG et un diplôme de l'ESSEC.



Plus de trente ans de carrière dans le Business High Tech, avec plus douze ans chez TEXAS INSTRUMENTS, suivi d'une quinzaine d'années dans une multinationale japonaise ALPS ELECTRIC.

Puis de 2009 à 2011, DG de POLYTEC France SAS, société leader mondial dans les systèmes de mesures optiques.

De 2012 à 2014, DG de NOVAPACK SAS, société grenobloise spécialisée dans le développement et la fabrication de boitiers pour l'électronique.

De début 2015 à fin 2016, Directeur du centre achats et logistique du groupe médical NOVOMED.



En parallèle de l'activité professionnelle, enseignant vacataire à l'Université Paris2 ASSAS et à Pôle Alternance en Master2, pour des cours de Stratégie Commerciale, Techniques de Ventes et Négociation d'affaires et conflit RH.



Mes compétences :

Distribution B2B

Vente B2B

Enseignement universitaire

Lean supply chain

Développement international

Stratégie commerciale