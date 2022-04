Gilles SAINT GEORGES CHAUMET

20 ans de création et développement de salons et événements professionnels et grand public, en France, Amérique du Nord, du Sud et Asie, m’ont permis d’acquérir une expertise certaine dans les services et la gestion de projets.



Ayant exercé différentes responsabilités marketing et commerciales avant de prendre la direction opérationnelle de centres de profit, j’ai également une expérience concrète du management d’équipes pluridisciplinaires, multiculturelles et délocalisées.



Mes compétences :

Management d'équipes

Organisation

Marketing

International

Management de projets

Vente

Communication

Management

Gestion de projet