Le Groupe Blanchet est une entreprise familiale spécialisée dans le transport multimodal

Barge/route et fer/route



Nous possédons un parc de matériels adaptés à la manutention fluviale et ferroviaire



Nous disposons de plus de 30 caisses mobiles que nous mettons à la disposition des industriels sur l'axe Nord/Sud



le groupe blanchet fort de son expérience propose des solutions adaptées à chaque besoin



Visitez notre site Internet:Array



La strategie de la société est basée sur un accompagement logistique global qui apporte toutes les garanties qui permettent aux industriels de se recentrer sur leur coeur de métier.

les régions concernées par le développement du groupe Blanchet sont:

Nord - Pas de Calais- Picardie- Champagne Ardennes - Ile de France - Basse et Haute Normandie et le Sud de la France





N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets , nous serons ravis de vous apporter notre expertise technique.



Alain DEBRUYNE

Directeur Technique

Port: 0624585858

Email: adebruyne@transports-blanchet.fr



Mes compétences :

Attentif

Disponible*mobile

Mobile

Réactif

RIGOUREUX