Alain DECLERCK

Une double compétence financière et technologique en environnement informatique d’entreprise qui accroît l’efficacité dans la fonction:

• 10 ans de gouvernance financière d'une DSI

• 15 ans de management en architecture et infrastructure du SI



Management :

• Management hiérarchique d’équipes pluridisciplinaire (10 à 100 ETP)

• Conduite du changement et expérience d’externalisation de personnel

• Management d’infogérance de production



Gouvernance :

Expérience aboutie de gouvernance financière d’un important SI Lillois:

• Cartographie des dépenses existantes, calcul de coûts TCO.

• Confrontation aux ratios du marché.

• Construction de CEX spécialisés (récurrent, projets, filiales etc..).

• Elaboration avec les décideurs des PMT et budget.

• Appropriation des bonnes pratiques de maîtrise des coûts pour tous.

• Mise en œuvre du contrôle des engagements de dépenses.

• Définition du reporting financiers.

• Participation aux négociations commerciales et à l’élaboration des contrats.

• Anticipation des investissements d’infrastructure face aux projections de croissance métiers.

• Animation et accompagnement des plans de rationalisation.

• Capacité de communication avec les acteurs financiers et la direction générale (Reporting, Arbitrage Projets, Business Case..)



Technologie :

• Connaissance transversale des technologies et de leurs maturités

• Capacité de communication avec des experts techniques (réseaux, systèmes, sécurité..)

Expérience importante sur le management de projets organisationnel ou technologique par ex:

• Externalisation de la fonction Production Informatique

• Evolution de réseaux Wan Nationaux et Internationaux en full mesh

• Virtualisation massive du parc serveurs sous Netware

• Consolidation du stockage en technologie mixte SAN/NAS

• Migration de la téléphonie siège sous ToIP Centrex puis VOIP

• Introduction de terminaux low cost en environnement Citrix afin d'apporter de la mobilité et baisser le TCO

• Transformation d'environnement Datacenter On premise vers du Virtual Private Cloud

• Sécurisation SI par la mise en oeuvre d'infrastructures en mode Aéroport



Direction de projet :

• Maîtrise des techniques de direction de projet (BCase, Appels d'Offre, gestion des risques, jalonnage, communication vers les stakeholders)



Mes compétences :

Architecture

Communication

Direction de projet

Externalisation

Gestion Financière

Gouvernance

Infogérance

Informatique

Infrastructure

Management

Méthodologie

Support

support technique

TCO

Technique