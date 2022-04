Alain DECLERCK

53 ans , Marié, deux enfants de 26 et 24 ans.

Une première expérience en 1983 en tant que technicien au Terminal sucrier de Dunkerque.

Entré aux Établissements Roquette en 1985, ai débuté comme Technicien Régleur/Instrumentiste avant de m'orienter rapidement vers l'Automatisme. Dans ce domaine, ai gravi plusieurs échelons : agent de maitrise puis cadre avant de prendre la responsabilité d'un service plus large.



En effet, animateur d'une équipe d'une douzaine de personnes, nous avons conçu et proposé des solutions dans les domaines de l'automatisme, du MES et de la Sureté pour l'ensemble du Groupe Roquette.

Nous avons établi des méthodes et des standards de programmation ainsi que des outils de déploiement au service des équipes d'ingénierie Groupe.

Nous avons assurer également le support et l'expertise des solutions vis à vis de nos correspondants de site.



Ayant fait le tour des métiers dans ce domaine, j'ai décidé récemment de me réorienter.

J'ai saisi l'opportunité d'un projet d'entreprise pour prendre en charge la conception et le déploiement d'une solution d'infrastructure technique permettant la traçabilité de nos produits End to End.





Mes compétences :

Chef de projet

Informatique Industrielle

Dynamisme

Rigoureux

Automatisme