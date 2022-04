Alain DECLERCK

AC2D vous propose tous travaux d’impression ainsi que reliure, carte de visite, faire-part personnalisé etc...

Nous proposons également une gamme étendue de travaux d’imprimerie : affiche bloc note calendrier brochure....

Nous réalisons ces travaux sur base d’un devis personnalisé, après une étude approfondie de vos besoins.

Nous pouvons aussi vous aider à concevoir la maquette et les textes.

Vous pouvez nous contacter via notre siteArray ou par mail : ac2dservices@gmail.com

Vous êtes en France , et vous voulez créer une société à Dunkerque et/ou un siège social à Bruxelles, mais vous ne savez pas comment procéder avec les différentes institutions ou vous souhaitez simplement un véritable appui logistique.

Il n’y a pas que les marchandises qui circulent, il y a les idées aussi, regardez le siteArray

Demandez-vous ce que vous pouvez attendre d’un service de bureau :

1 Aide à la création d'entreprises

2. Réception et traitement courrier

3. Services fax, email, photocopies

4. Création et mise à jour du site web de l’entreprise

5. Traitement comptabilité, facturation dépôts TVA, fiscalité etc

Certes oui mais encore

du sérieux

de la discrétion

de l’écoute

Soyons simples, pas de grand déploiement de communication et publicité,

Nous prenons en main :

∙ La partie administrative auprès des organismes

∙ L’hébergement de votre société

∙ L’ensemble des activités principales et toute demande technique de fonctionnement

Nous pouvons agir en tant que gérant et vous représenter au mieux de vos intérêts.

Nous avons également une représentation en Lituanie.



Ecrivez-nous par mail : info@ac2d-services.fr

par voie postale : AC2D - 6 rue Saint Pierre - 59140 Dunkerque



Mes compétences :

Gestion

Domiciliation de sociétés

Bureautique