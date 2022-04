Alain DECORME

Professionnel de l'optimisation des processus administratifs et financiers et du management des trajectoires d'harmonisation des pratiques dans les contextes de restructuration, ou de fusion-acquisition (25 années d'expérience).

Pilote du changement et de la conduite d'équipes pluridisciplinaires, de la phase d'analyse économique du modèle d'affaires à celle de la conduite de plans d'actions stratégiques.

Homme de vision, capable d'identifier les relais de la croissance ; fort d'une double dimension de manager des fonctions supports, et d'un tempérament entrepreneurial.



Mes compétences :

Paie

Fiscalité

Contrôle de gestion

Reporting

Management

Comptabilité

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel