Stéphane ROUX

Je suis hypnothérapeute (et docteur en chimie).



J'utilise l'hypnose ericksonienne ainsi qu'une autre approche émotionnelle, proche de l'emdr pour aider les personnes à aller mieux.



L'état d'hypnose est un état naturel, banal et normal dans lequel nous entrons et évoluons plusieurs fois par jour spontanément.



C'est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Un état de relaxation profonde et en même temps de concentration intense dans lequel, la personne utilise les métaphores, les modes d'emplois nécessaires à son inconscient pour qu'il fasse ce qu'il faudrait faire pour aller mieux..



Je suis installé à Lyon, au 33 boulevard Vivier Merle (dans le 3me).



Pour ceux qui sont curieux, il y a même sur mon site un enregistrement audio d'une séance d'hypnose sous la forme d'un MP3 à télécharger, qui est gratuit en plus. http://www.hypnose-mieux-etre.com/?p=112



J'ai également fait un mp3 pour renforcer la confiance en soi et qui est commercialisé par un site partenaire (121musicstore).



Pour les très curieux, l'hypnose ericksonienne m'a débarrassé de tout un tas d'allergies que je trainais et traitais avec des antihistaminiques depuis 17 ans. Depuis, je n'en ai plus besoin, cela a changé ma vie car j'étais entre autres choses allergiques aux produits laitiers et à beaucoup de fruits frais. Si on peut faire cela avec l'hypnose, c'est que les seules limites sont soit matérielles soit et surtout celles que l'on s'impose par nos croyances...



Quant à la chimie, elle me sert encore mais autrement que par le passé.



pour me joindre :



téléphone : 04 37 56 91 81

http://www.hypnose-mieux-etre.com



Mes compétences :

Hypnose

Gestion du stress

Chimiste

Ingénieur

Développement personnel

Coaching

Chimie