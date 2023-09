Stéphane ROUX

Fondateur associé de SRD Conseil depuis 2006.



Pour accompagner notre croissance, nous recrutons plusieurs profils confirmés à séniors sur

- Siebel, Oracle CRM on Demand et Fusion CRM

- OBIEE,

- BI Publisher,

- Oracle Service Cloud (Right Now)

- Oracle MArketing Cloud (Eloqua)

- Autre technologies : SalesForce et Microsoft Dynamics CRM.







Directeur de projet/Chef de Projet/Expert CRM - Siebel





Expérience sur de nombreux Projets de mise en oeuvre de Systèmes d'Informations, avec une spécialisation sur les progiciels de gestion de la relation client (GRC / CRM), comme Siebel.



Directeur de projet

Mise en place d'un CRM, de la BI (Commerce, Service Client, Espace Client) - Siebel eSales 8.1



Chef de projet

-Gestion des problématiques de rapprochement et qualité de données sous IBM Infosphere (Data Quality, Data Stage, phonétisation, standardisation, etc.)

- Conception et mise en oeuvre de la solution GRC de Bouygues Telecom - Siebel eCommunication 8.09



Expertise/Conception technico fonctionnelle:

- Conception de l'application Siebel chez Bouygues Telecom

-Assistance MOA et MOE chez Poweo. Conception, définition et mise en oeuvre d'une solution CRM.



2006: Co-Fondateur de SRD Conseil avec Sylvain Debeaulieu.



Conseil en intégration de solutions CRM, auprès des MOE:

Expertises progiciel dont Siebel, Méthodologies, Assistance direction de projet.



Assistance auprès des MOA dans divers secteurs (Finance, Telecom, Pharma, etc.):

Expression de besoins, Processus métier, Fonctions CRM



2003-2006: Consultant Senior Siebel (Indépendant)

Mise en oeuvre de projets Siebel chez de nombreux clients (Danone, Total Gaz, Poweo, Cetelem, Franfinance, Renault, Bouygues Telecom, etc.)

2000-2003: Consultant Siebel chez Siebel System France



Mes compétences :

Chef de projet

Consultant

Directeur de projet

ERP

Expert

Microsoft CRM

Siebel

Siebel CRM