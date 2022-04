Alain DELALEUF

Techniques, innovations et défis sont les moteurs de mon parcours professionel. Plus les produits ou les machines sont complexes, plus je suis performant dans la mise en oeuvre des savoir-faire.



Je manage des équipes pluridisciplinaires (BE, Achats, Production, Qualité, Maintenance, Soustraitance) pour la production de produits composites (aéronautique, ferroviaire, automobile) et de machines spéciales. J'organise l'activité pour respecter la conformité au cahier des charges (coût, délai, qualité).



Chef de projet, je gère des projets industriels :

construction mécanique - pesage industriel - ventillation et climatisation - automatisme - échange thermique - génie civil - charpente métallique.



Domaines de compétences : Etudes - Développement - Management - Gestion de projet - Production - GPAO - Conduite du changment - Recrutement - Formation du personnel (opérateurs et maintenance)



Mes compétences :

ADV

Aluminium

AMDEC

Analyse de la valeur

Autocad

Bureautique

CAO

CAO AutoCAD

Composites

Formation

GPAO

GRAFCET

Inventor

Kanban

matériaux

Matériaux composites

Microsoft Project

Ms project

MS Project …

Recrutement

TPM

traitements de surface

Traitements thermiques