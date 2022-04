Alain DELAPLACE

Univers professionnel actuel : management d'une équipe de vente (3 comptes clés et 4 commerciaux sur territoire national), produits mémoires, carte graphiques, accessoires téléphone.



Univers professionnel précédent : le Design graphique et produit, la Conception, le Prototype ; en qualité d'associé.

L'objectif de l'entreprise était de transformer les projets du client en réalité de production et succès commercial avec un objectif de développement sur un projet d'impression 3D avec dépôt de brevet, business plan et recherche de levée de fonds.



Avant cette expérience de start-up atypique de mon parcours porfessionnel, j'ai eu l'opportunité d'exercer au travers de quatre univers produits différents, 2 techniques, 1 culturel et 1 PGC, toujours en relation avec les distributeurs (GSA.GSB.GSM...) qu'ils soient régionaux, nationaux ou européens.



J'ai encadré différentes équipes commerciales et marketing, allant de 5 à 44 personnes. La recherche de l'excellence et de l'innovation sont les pistes qui m'ont aidé sur le plan du développement personnel, la satisfaction collective ainsi que la connaissance de la fédération d'un groupe autour d'un projet commun.



60% chasseur et 40% éleveur, j'aime particulièrement affiner mes stratégies, prendre de nouveaux marchés et optimiser la performance du portefeuille client.



Mon tempérament est plutôt pragmatique dans ma prise de décision et l'action, mais créatif en ce qui concerne l'ouverture d'esprit et la recherche de solutions. Le cloisonnement ne fait pas partie de mon mantra.



La recherche du sens commun est sans doute ce qui m'a toujours permis d’obtenir rapidement l’adhésion de mon entourage professionnel et de constituer des équipes engagées, malgré une forte exigence en terme de qualité et d'efforts.



Mes compétences :

Management commercial

Marketing opérationnel

Marketing produit

Marketing stratégique

Composition musicale

Lean Six Sigma

Six Sigma

SAP-netweaver- business warehouse

SAP Netweaver > SAP BW

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Category management

Cash Flows

Cadelec

Six Sigma Kaizen work out

Encadrement/Stratégie commerciale & marketing

xls,ppt, SAP Bw

Action et négociation commerciales au niveau natio

Category Management, merchandising

Gestion centre de profit (Volume/CA/marge/BFR/Cas

back office

front Office

e-Business

Merchandising

EDI