Forte d'avoir accompagné plus 1 000 dirigeants dans tous leurs projets, jai développé des compétences pluridisciplinaires me permettant d'accompagner tout projets de création, de reprise et de développement d'activités.



J'ai une approche globale de l'entreprise et de ses besoins : stratégie, prévisionnel, communication, etc. Mon appétence pour le droit me permet d'être un appui pour les entrepreneurs et de les accompagner notamment dans l'ensemble de leurs problématiques juridiques.