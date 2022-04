Alain DELMON

Ingénieur IDN (Centrale Lille) promo 1986.

Première partie de carrière dans des SSII sur du développement d'applications. Ambiance "start-up", petites équipes, innovation (débuts du client serveur, de Windows, des SGBD SQL).

Puis une intense expérience d'AMOA pour le Ministère de l'Agriculture (premier SI intégré suite à la réforme de la PAC en 1992), suivi d'une courte incursion dans le conseil.

Entrée en 1998 dans le groupe TOTAL (via ELF ATOCHEM), sur diverses missions en tant que chef de grands projets, puis chef de service.



Les principaux domaines de compétences acquises sont : poste de travail, administration / exploitation, datawarehouse et BI, tests et qualification logicielle, contrôle de gestion, pilotage de grands contrats (dont infogérance offshore), gestion des achats, gestion de la conformité logicielle (licences, audits).



Bon niveau d'anglais (lu, écrit, parlé ; 4,4/5 Bright) de part le caractère multinational de mes missions depuis 16 ans.

J'ai bénéficié de nombreuses formations internes en management ou en développement personnel.



